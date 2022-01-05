Emekli maaşı hesaplama 2022: SGK-Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar hafta başına belli oldu. SSK ve Bağ-Kur’dan Emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.