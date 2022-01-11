EMEKLİ MAAŞI 2022 TABLO: Yeni yılda emekli zammı ne kadar oldu? Emekli maaşı (zamlı) ödeme tablosu
Emekli maaşı zammı ile yeni yılda en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Bu rakamın üzerinde tutar alan emekliler ise belirlenen zam oranı üzerinden Ocak ayı itibariyle yeni maaşlarını almaya başlayacak. Enflasyon oranı ve toplu sözleşme miktarının dahil edilerek hesaplandığı emekli maaşı belirlenen tarihlerde hesaplara yatacak. Memur emeklisi 15 Ocak'ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı emekli maaşını alabilecek. Peki, yeni yılda hangi maaşı alan ne kadar zam almış olacak. İşte, 2022 emekli zammı hesaplama tablosu
Emekli maaşı hesaplama tablosu, emekli maaşı miktarının belli olmasının ardından gündeme geldi. 2022 memur ve emekli zam tablosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı oranlar ile belli oldu. Aralık enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı netleşti.
SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği duyurulurken, memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Zamlı maaşlar, hesaplanan ilk ay içerisinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki, SSK, Bağ Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte, milyonlarca kişinin merakla beklediği emekli zammı oranı ve detaylı bilgiler
TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Son dakika emekli maaşı açıklaması ile en düşük memur emekli aylığı 4289 lira olarak belirlenirken, en düşük memur maaşının kaç TL olduğu da netleşti. Emekli maaşı hesaplama 2022, SSK, Bağ Kur ve memur emeklisi 14 milyona yakın vatandaşın gündemini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama neticesinde zam oranı yüzde 23,65 olarak belirlendi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu. İşte, detaylı bilgiler
EN DÜŞÜK MAAŞ 2500 LİRA OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.
Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şu şekilde;
"Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."
Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şu şekilde;
"Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI
SSK ve Bağ-Kur’dan Emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.
Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca emeklinin maaşında değişiklik yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.
Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca emeklinin maaşında değişiklik yaşanıyor.
Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur emeklilerinin yeni yıl zamları da belli oldu. Emekliler, kamu görevlilerine verilen yüzde 2.5’lik ek zamdan da yararlanacak. Buna göre, memur emeklileri, 2022 yılının ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Zamla birlikte her ay alınan ek ödeme tutarı da yükselecek.
Memur emeklilerinin yeni senenin başında alacakları Zam oranı netleşti. Emekli memurlar, ek zamdan da yararlanacak ve böylece 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.
Memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.
2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek.
YÜZDE 2.5’LİK EK ZAM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021’in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı ve enflasyon toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3’ü geçtiği için memur emeklileri için yüzde 22.47’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5’lik zamla birlikte enflasyon farkı da eklenince emeklilerin 2022’nin ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine, toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamıştı. Ardından ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis’e gönderildi. Bu kapsamda memur emeklileri 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine, toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamıştı. Ardından ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis’e gönderildi. Bu kapsamda memur emeklileri 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.
EK ÖDEME DE ARTIYOR
Yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme de artacak. Zamla birlikte memur emeklileri maaş tutarlarına göre ocak ayından itibaren 168 lira ile 1.100 lira arasında ek ödeme alacaklar.
Memur emeklileri 2021’in ocak ayında yüzde 7.36, temmuz ayında ise yüzde 8.45 olmak üzere geçen sene maaşlarını toplam yüzde 15.81 zamlı almışlardı.
Memur emeklileri 2021’in ocak ayında yüzde 7.36, temmuz ayında ise yüzde 8.45 olmak üzere geçen sene maaşlarını toplam yüzde 15.81 zamlı almışlardı.