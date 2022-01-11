EMEKLİ MAAŞI 2022 TABLO: Yeni yılda emekli zammı ne kadar oldu? Emekli maaşı (zamlı) ödeme tablosu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Son dakika emekli maaşı açıklaması ile en düşük memur emekli aylığı 4289 lira olarak belirlenirken, en düşük memur maaşının kaç TL olduğu da netleşti. Emekli maaşı hesaplama 2022, SSK, Bağ Kur ve memur emeklisi 14 milyona yakın vatandaşın gündemini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama neticesinde zam oranı yüzde 23,65 olarak belirlendi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu. İşte, detaylı bilgiler



