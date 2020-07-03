Emekli maaş zammında son dakika gelişmeleri... SGK ve Bağkur emekli maaş zammı saat kaçta açıklanacak?
Emekli maaş zammında son dakika gelişmeleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak temmuz zammı bugün verilecek enflasyon kararı ardından ardından belli olacak. Enlasyon farkı ile birlikte memur sözleşmeli ve emeklilerin zam oranı belli olacak. Peki, SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Emekli maaş zammının ne kadar olacağı ve ne zaman belirleneceği soruları bir süredir gündemde. Temmuz ayında belli olacak enflasyon oranıyla birlikte emekli, memur, dul ve yetim aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belirlenecek? İşte 2020 temmuz ayı emekli maaş zammı tahminleri
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Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılki ilk zammı ocak ayında almıştı, yılın ikinci zammı ise temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında yüzde 6,49 olan zammın temmuz ayında kaç olacağı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netleşecek. TÜİK yarın saat 10:00’da haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı netleşecek.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
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HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ
Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.
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Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, emekli temmuz zammı ile ilgili tahminlerini köşesinde okuyucularıyla paylaşmıştı. İşte, Noyan Doğan’ın emekli temmuz zam oranıyla ilgili yorumu…
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EN DÜŞÜK MAAŞ BİN 500 LİRA
Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar. Temmuz zammından ise yararlanamayacaklar. Bu yılın başında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almıştı. Temmuz zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak.