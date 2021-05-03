Ramazan Bayram ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekliler maaşlarını nasıl alacak? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama
Ramazan Bayram ikramiye ödemeleri, bayrama kısa bir süre gündeme geldi. Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emekli zammı alıyor. Peki, Ramazan Bayram ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekliler maaşlarını nasıl alacak? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama
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Bu sene de emekliler, dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte yaklaşık 13 milyona yakın kişiye bayram ikramiyesi ödenecek. Emekli bayram ikramiyelerinin bu yılki zam oranı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 lira olacağını açıkladı. Bayram ikramiyesi tutarının açıklanması ardından gözler tarih ve ödeme şekline çevrildi. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?
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Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?
İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;
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- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,
- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır. Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.
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YENİ EMEKLİLER ALABİLECEK Mİ?
Peki, bayram ikramiyesi ödenmeyen kesim var mı? Var; sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Neden, çünkü uygulama sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor da ondan. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmadılar. Özetle, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak. Gelelim, mera edilen, yeni emekli olacakların da ikramiye alıp alamayacağı konusuna. Şöyle ki, nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler. Ancak, emeklilik dilekçesini, mayıs ayında verenler yararlanamayacak