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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Mart 2020 - 14:32, /

Emekli maaş promosyonu hangi bankada ne kadar? İşte 2020 emekli maaş promosyonları

13 milyon emeklinin merakla beklediği gelişmelerden biri olan emekli maaş promosyonları hemen hemen tüm bankalar tarafından açıklandı. Bankaların hazırladığı tüm emekli maaş promosyon bilgilerini haberimizde derledik. Peki 2020 yılında hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu teklifi hazırladı? Emekli maaş promosyonları ücretleri neler? İşte tüm bankaların hazırladığı emekli maaş promosyon teklifleri ve detaylar

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Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların, bu yıl ne kadar olacağı merak konusuydu. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlendi. SGK ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilen zam pazarlığı ardından yeni oran duyuruldu.

Emekli vatandaşların uzun zamandır beklediği maaş promosyonlarında yapılan anlaşmaların ardından kampanya fiyatları belirlendi. Her bankanın düzenlediği farklı kampanyalar ile sunduğu emekli maaş promosyonlarında 2020 yılının ücretleri belirlendi. Emekli olan vatandaşlar merak ettiği sorular arasında yer alan, emekli promosyonu ne zaman yatar ve hangi tarihe kadar emekli maaşı promosyonu geçerli sorularının da cevapları açıklanmış oldu. Peki hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu yaptı? İşte banka banka emekli maaş promosyon detayları ve ayrı PTT emekli maaş promosyonu hakkında bilgiler

NOT: Bilgiler bankaların resmi internet sitelerinden alınmıştır

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. SGK'de düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı.

SGK'nin her daim emeklilerin yanında olmaya devam ettiğini, gerek emekli aylıklarındaki artışlar gerek bayram ikramiyesi düzenlenmesi, banka promosyon ödemeleri, SGK destek primlerinin kaldırılması gibi iyileştirmeleri sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Ancak son günlerde basında, 'emeklilerin aylıklarından kesinti yapılacak', 'sosyal güvenlik destek primi' yeniden getirilecek, bayram ikramiyelerinde kesintilere gidilecek' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Biz her daim meklilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesinin sağlandığını anımsatarak, sözleşme süresinin bu ay itibarıyla dolduğunu hatırlattı.

13 milyon emekliye 9 milyar lira promosyon ödemesi

Bu kapsamda 12 milyon emekliye bankalar tarafından 4,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu üç yıllık sürenin sona ermesiyle Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme yapılması çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda emekli aylığı; 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilerimize ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararını aldık. Bu artışlarla birlikte bu dönemki promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladık.

Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödeyen en büyük pay Ziraat Bankamıza ait. Bu oran da yaklaşık yüzde 40 civarında olacak diye tahmin ediyoruz."

Yılmaz, diğer kamu ve özel bankalarının da emeklilere bu konuda gerekli hassasiyeti ve itinayı göstereceğine inandıklarını vurgulayarak, "Bu çalışma ile ödenecek asgari promosyon tutarlarını belirledik. Bankalar kendi inisiyatifleri ile bu tutarın üzerinde de ödemeler yapabileceklerdir. Belirlediğimiz tutarlar bizim asgari olarak belirlediğimiz tutarlardır." diye konuştu.

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şartın maaş aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdünde bulunması olduğunu dile getiren Yılmaz, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolünü bugün imzaladıklarına işaret etti.

Diğer bankalarla protokollerin de hızla imzalanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını anlatan Yılmaz, "Az önce Sayın Genel Müdürümüzle konuştuğumuzda da şunu ifade ettiler, bugün itibarıyla tüm emeklilerimiz müracaat ettikleri takdirde promosyon bedelleri nakit olarak kendilerine ödenecek." ifadelerini kullandı.

SGK Başkan Vekili Yılmaz, banka promosyonu çalışmaları sürecinde destekleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a şükranlarını sundu.

"Harcamaların hem banka hem de kredi kartlarıyla yapılmasını öneriyoruz" Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan ise protokolün ardından belli bir takvim dahilinde bu ödemelerin tamamının yapılacağına değindi.

Gülcihan, "Bu çalışmalar vesilesiyle ekonomimiz açısından da şunları söylemek isteriz, özellikle emeklerimizden talebimiz, bankada maaş ödemeleri alırken mümkün olduğu kadar asgari ihtiyaçlar haricinde nakit yerine kartla alışveriş yapılması. Harcamaların hem banka hem de kredi kartlarıyla yapılmasını öneriyoruz. Bir de internet, mobil kanallarının da etkin bir şekilde kullanılması durumunda yapılacak bütün hizmetlerde emeklilerimizin lehine düzenlemeler yaparak, taksitlerle, ertelemelerle veya diğer puanlarla ilgili onlara daima avantajlar sunarak, bankamızda bir 'müşteri' değil 'misafir' olarak ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyacağız."

Ziraat Bankası ile emekliler arasındaki bağın sürekli bir gönül bağı ilişkisi olduğunu vurgulayan Gülcihan, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, emeklilerin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak protokol, SGK Başkan Vekili Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Gülcihan tarafından imzalandı.

3EMEKLİLER HANGİ TARİHE KADAR BAŞVURU YAPABİLİR

EMEKLİLER HANGİ TARİHE KADAR BAŞVURU YAPABİLİR?

2023 yılının Mart ayına kadar geçerli olacak bu kampanya dahilinde emekli olan vatandaşlar bir kez bu kampanyadan faydalanabilecekler.

4EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?


Tercih ettiğiniz veya mevcut bankanıza başvuru yaptığınız takdirde emekli maaş promosyonunuz hesabınıza hemen yatırılıyor.

İŞTE TÜM BANKALARIN EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÜCRETLERİ

5ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU


Ziraat Bankası tarafından yapılan bilgilendirmeye göre;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,İnternet Şubemiz,Ziraat Mobil,ATM'lerimiz,SMSMüşteri İletişim Merkezimizaracılığı ile yapabilirsiniz.

6HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU


Halkbank emekli promosyon ödemeleri;

Emekli Promosyon Ödemeleri

Emekli promosyon ödemelerinden kimler faydalanabilir?

Emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan veya maaşını Bankamıza transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Bankamıza transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Bankamıza yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.

Ne kadar promosyon alacağım?

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Nasıl başvurabilirim?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; tüm Halkbank şubelerimizden, Bank24 ATM’lerimizden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattımızdan ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.

7DENİZ BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

DENİZ BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

DenizBank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 500 TL, 1500 TL - 2500 TL arası için 625 TL, 2500 TL üzeri için ise 750 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.Ayrıca müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

8AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU


Akbank emekli promosyon ödemeleri;
Emeklilerimize 450 TL’ye varan nakit promosyon!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank’tan alın, 450TL’ye* varan promosyondan faydalanın.​ Üstelik, sadece size özel ayrıcalıklarımızla emekliliğin tadını çıkarın!​​

Yeni emekli olacağım, maaşımı/ikramiye ödememi Akbank’tan nasıl alabilirim?

Emekli Sandığı’ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi Akbank olarak belirtebilirsiniz. SSK veya Bağkur’dan emekli oluyorsanız, e-devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri’ne emeklilik başvurusunda bulunurken, dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini Akbank olarak belirtebilirsiniz.​ Emekli maaşınızı Akbank’a taşımak için;

Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine​ gelerek emekli maaşınızı hemen Akbank’a taşıyabilirsiniz.

PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet’teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Emekli maaşını Akbank’tan alanlara özel ayrıcalıklar

Şubelerimizde öncelikli hizmet alırsınız

Yurt çapındaki tüm bankaların ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz para​ çekebilirsiniz **​Ücretsiz Havale gönderirsiniz **Akbank İnternet ile EFT işlemlerinizi ücretsiz yaparsınız **Hesap İşletim Ücreti ödemezsiniz **İhtiyaç kredilerinde kefilsiz kullandırım, maaşını 3 ayda 1 alan emeklilerimize özel 3 ayda 1 ödemeli kredi seçeneklerinden yararlanırsınızBireysel kredilerde çok özel indirimler ve avantajlı faiz oranlarından yararlanırsınız

9GARANTİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

GARANTİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU


Garanti bankası tarafından düzenlenen promosyon ise;

Emeklilerimize 1.200 TL’ye varan promosyon Garanti BBVA’da!

Yeni emeklilerin ilk maaşı promosyonuyla Garanti BBVA'da!

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

1.000’e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200’ ü aşkın Garanti BBVA ATM’den emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter.

Garanti BBVA’lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA’ya taşıyabilecek.

10İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU


İş Bankası’ndan Emekliye Pr​omosyon Fırsatı!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt genelinde sayısı 1.300’e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep’ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.​

11TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU


TEB, maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL’ye çıkıyor.

12QNB FİNANSBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

QNB FİNANSBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

13ŞEKERBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

ŞEKERBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

14ING BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

ING BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU


ING BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON KAMPANYA AÇIKLAMASI

ING Bank, 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Emekliliğin güzelliği bol vakit, ekstrası 2.550 TL promosyon!

Talep Formu

Maaşını ING’den alan emekliler, Turuncu Ekstra ile harcamaya başladığında 2.550 TL nakit promosyondan yararlanıyor!

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Üstelik tüm Türkiye’deki 50.000’den fazla ATM'yi kullanmak ücretsiz.

Emekli Müşterilerimize Sunulan AyrıcalıklarTürkiye’deki tüm banka ATM’lerinden maaşınızı ücretsiz olarak çekebilirsiniz. Vadesiz mevduat hesaplarınız için hesap işletim ücreti ödemeden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Nakit ihtiyaçlarınız için size özel avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. ING Telefon Bankacılığı’ndan 7/24 hizmet alabilirsiniz. Üstelik, aradığınızda menüde hiç dolaşmadan, direkt size özel müşteri temsilcilerimizden hizmet alırsınız.

Destek Hesap ile maaş gününüzü beklemeden, hesabınızda para olmasa bile nakit çekebilirsiniz.

Özel asistan hizmeti ile 0212 328 28 28’i arayarak ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans imkânından faydalanabilirsiniz.

15YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

16PTT MAAŞ PROMOSYONU

PTT MAAŞ PROMOSYONU


Emeklilerin yaşam kalitesinin arttırılması için 2017 yılının Mart ayından itibaren promosyon uygulaması başlatılmıştı. Emeklilere aylıklarının karşılığında verilen promosyon imkanı için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında protokol imzalanmıştı. Bankacılık faaliyetlerine son yıllarda hız veren PTT’de milyonlarca emekli aylığına promosyon müjdesi verdi. Emekli maaş müşterilerinin belirlenen şartlara uygunluk göstermesi halinde promosyon imkanından faydalanabilecek. PTT promosyonlarından kimler yararlanabilecek? Promosyon şartları nelerdir? PTT promosyon miktarı ne kadardır? İşte PTT promosyonlarına dair merak edilen bütün detaylar…

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyon ödemeleri için gözler PTT’nin kampanyalarına çevrildi. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankaların emeklileri müşteri olmaya ikna etmek için sunduğu birbirinden cazip kampanya fırsatları rekabetin dozunu iyice arttırdı. Büyük oranda emekli müşterisine sahip olan PTT ise, bu yarıştaki yerini hızlıca aldı. PTT promosyon imkanın yanında müşterileri için avantajlı kampanya seçenekleri de sunuyor.

Emekli olma tarihine bakılmaksızın; eski ya da yeni tüm emekliler PTT’ye 3 yıl maaş alacağına dair taahhüt vererek promosyon imkanından faydalanabilecek. Emekliler, maaşlarına ek olarak tek bir sefere mahsus olmak üzere ödeme alabilecek.

PTT Emeklilik Promosyon Şartları Nelerdir?

PTT’den maaş alan emekliler için promosyon şartları belirlenmiştir:

• Emekli 3 yıllık maaş ödemesini PTT'den alacağına dair taahhüt vermelidir.

• PTT Bank ile sözleşme imzalanmalıdır.

• Müşterilerin otomatik ödeme talimatı, ek kart, kredili mevduat hesabı ya da kredi kartı alma gibi koşullar ortadan kaldırılmıştır. Maaşını PTT’den alan her müşteri promosyon imkanından yararlanabilir.

PTT’nin Maaş Müşterilerine Sunduğu Ekstra Avantajlar Nelerdir?

Maaşlarını PTT'den alacak olan emekliler, maaş miktarına bağlı olarak verilen ek promosyon ücretlerinin yanında avantajlı kampanyalardan da yararlanabilir.

• PTT kargo gönderiminde yüzde 20 indirim.

• PTT'den yapılan havalelerde yüzde 20 indirim bulunur.

• Online ticaret işlemlerinde yüzde 10 indirim kullanabilirler.

• ATM’lerden tek seferde ücretsiz şekilde maaş çekebilirler.

• Hesap işletim ücreti bulunmamaktadır.

PTT Emekli Promosyonu Ne Kadardır?

Banka promosyonu uygulaması üçüncü yılını doldururken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankalarla yeniden masaya oturacak ve promosyon miktarları için düzenleme yapılacak. SGK’nın yaptığı açıklamaya göre; Türkiye Bankalar Birliği’yle yapılan görüşmenin sonrasında promosyon miktarında artışa gidilebileceği aktarıldı. Buna bağlı olarak PTT müşterilerine verilen promosyon ücretlerinde artış yapılacağı tahmin ediliyor. Şu an için yapılan promosyon ödemeleri ise belirlenmiştir:

• 1000 liradan az maaş alanlar 300 TL,

• 1.000-2.000 TL arasında maaş alan emeklilere 375 TL

• 2.000 TL'den fazla maaşı olanlara ise 450 TL

PTT Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre promosyon alınacak aylar belirlenmiştir. Müşteriler kendileri için seçilen aylarda ödemelerini alabilir:

• Kimlik numaranızın son hanesi 0 – 2 ise Mart ayında
• Son hanesi 4 – 6 olanlar Nisan ayında
• Son hanesi 8 olanlar Mayıs ayında

Anlaşma süresi olan 3 yılın bitmesi halinde ödeme tarihinden önce en yakın PTT şubesine giderek bizzat promosyon başvurunuzu yapabilirsiniz. Aynı zamanda başka bankadan emekli maaşı alıyorsanız; PTT şubesi veya e-Devlet kapısı üzerinden online işlemler ile maaşınızı PTT’ye taşıyabilirsiniz. Banka değişikliği sırasında promosyon ödemenizi aldıysanız; maaşınızı yeni taşıdığınız PTT’den tekrardan promosyon almanız mümkün değildir. PTT İle Anlaşmalı Olan Bankalar Hangileridir?Ayrıca emekli maaşı müşterileri sadece PTT şubeleri veya ATM’lerinden değil; PTT ile anlaşmalı olan bankalardan da promosyon ödemelerini alabilirler. PTT ile anlaşması olan ve promosyon imkanından yararlanılabilecek bankalar belirlenmiştir:
• Aktifbank• Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)• Denizbank

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