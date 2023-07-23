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7500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANA ZAM YOK MU? 4A, 4B, 4C emekli aylığı farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları Temmuz 2023 son durum!

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 09:47

Milyonlarca emekli son zamlar sonrası maaş farkları ile ilgili araştırmalara yöneldi. Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatacak? sorusu temmuz ayının son günlerine girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Temmuz ayı, başta memurlar olmak üzere emekli ve birçok maaşın belirlendiği oldukça önemli bir aydı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörüldü. 7500 TL maaş alan emekliye zam var mı? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz 2023 memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? ? 4A, 4B, 4C SGK, Bağkur, emekli sandığı maaş farkı yatacak mı?

1/77500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANA ZAM YOK MU 4A, 4B, 4C emekli aylığı farkı ne zaman yatacak Emekli maaş farkları Temmuz 2023 son durum

Emekli maaş farkları Temmuz 2023 itibarıyla merak edilen ve gündemde olan konulardan birisi oldu. 7500 TL emekli maaşına zam yok mu? sorusu da bazı emekliler tarafından araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre emeklilere yüzde 19.77'lik 6 aylık enflasyon zammına eklenen pay ile birlikte toplamda oranı yüzde 25’lik zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatar? İşte detaylar…

2/7EMEKLİYE YIL SONU ZAM MÜJDESİ

EMEKLİYE YIL SONU ZAM MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye yıl sonunda yeni bir zam daha yapılacağının sinyalini verdi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

3/7TEMMUZ 2023 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK

TEMMUZ 2023 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. TBMM’de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörüldü. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor. Buna göre emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 5.000 TL olan kişi haziran ayında 7.500 TL aldı. Bu kişinin 5.000 TL olan kök aylığı yüzde 25 zamla 6.250 TL olacak. Kendisine, haziran ayında olduğu gibi bu yılın sonuna kadar 7.500 TL aylık ödenecek.

4/7MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

SSK emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı olarak maaşlarını almaya başladılar. Ayın 25'ine kadar tüm SSK emeklileri aylıklarını yüzde 25 artmış olarak alacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

5/77500 EMEKLİ MAAŞI ALANA ZAM YOK MU

7500 EMEKLİ MAAŞI ALANA ZAM YOK MU?

Kök aylığı 6 bin lira olan ancak Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL alan bir emeklinin kök aylığına zam yapılacak. Yapılan zam tutarı bin 500 TL olacak. Emekli aylığı olarak yapılan ödemenin 7 bin 500 TL’nin altında olmaması yönündeki yasal düzenlemeye bağlı olarak bu kişiye Hazine yardımı verilmesine gerek kalmayacak ve kişi 7 bin 500 almaya devam edecek. Benzer şekilde kişinin kök aylığı 6 bin 100 liraysa yüzde 25’lik zam kök aylığına uygulanacak ve maaş 7 bin 625 liraya çıkacak.

6/77500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANA ZAM YOK MU 4A, 4B, 4C emekli aylığı farkı ne zaman yatacak Emekli maaş farkları Temmuz 2023 son durum

Ama eline geçen maaş 7 bin 500 lira olduğu için, maaşında 125 liralık artış olacak. 7 bin lira emekli maaşı alan bir vatandaşın da kendi emekli aylığına yüzde 25 zam uygulanacak ve maaşı 8 bin 750 liraya çıkacak. Ancak maaşı bir süredir 7 bin 500 lira olduğu için maaşının üstüne bin 250 lira ilave gelecek. Kendi aylığı 7 bin 550 lira olan bir emekli ise yüzde 25’lik zammı maaşı üzerinden alacak. Böylece maaşı 9 bin 437 liraya yükselecek.

7/77500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANA ZAM YOK MU 4A, 4B, 4C emekli aylığı farkı ne zaman yatacak Emekli maaş farkları Temmuz 2023 son durum
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