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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SGK-BAĞKUR ve Emekli Sandığı ek zam ödemesinde son gelişmeler

#Emekli#Zam#Maaş Farkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini duyurmuştu. 22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

1/3Emekli maaş farkları ne zaman yatacak SGK-BAĞKUR ve Emekli Sandığı ek zam ödemesinde son gelişmeler

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının ödeneceği tarih geçtiğimiz günlerde belli oldu. Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, maaş farklarının ödeneme tarihi için ocak ayının son günlerini işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada zam farkının 27 Ocak'ta ödeneceği duyurulmuştu.

2/3ÖDEMELER NE ZAMAN

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla 27 Ocak'ı işaret etmişti.

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başlandı.

3/3ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta aldı.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

 

 

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#Emekli#Zam#Maaş Farkı