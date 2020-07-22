Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Gözler 2020 SSK, Bağkur emekli maaşı ödemelerinde
Emekli maaş farkının ne zaman ödeneceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Gözler 2020 SSK, Bağkur emekli maaşı ödemelerinde zamlı maaşların ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama yaptı. Temmuz aylık farkları da maaş ödeme tarihlerinde hesaplara geçecek. İşte 2020 emekli maaş farkı ödemeleri ile ilgili bilgiler…
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Emekli maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek sorusu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Emekli Sandığı ödemeleri ise 29 Temmuz’a kadar tamamlanacak.
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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıklarının SSK'lı emeklileri için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.