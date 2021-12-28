Emekli ikramiyesi yılbaşında verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesi yatacak mı? Bayramlarda ödeniyor

2022 emekli yılbaşı ikramiyesi yatacak mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaklaşık 12 milyon emekliye ödenen emekli ikramiyeleri, banka hesapları üzerinden yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ödenen ikramiyeler yasal düzenleme ile 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Ancak yılda iki kez olmak üzere bayramlarda verilen bayram ikramiyesinde yılbaşı için bir çalışma yer almıyor.