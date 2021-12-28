Emekli ikramiyesi yılbaşında verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesi yatacak mı? Bayramlarda ödeniyor
Emekli ikramiyesi 2022 yılı öncesi milyonlarca SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emeklisinin odaklandığı konulardan oldu. 2018 yılı Ramazan ayından itibaren Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi olarak ödenen emekli ikramiyeleri için gözler 31 Aralık öncesine çevrildi. 2021 yılı Ramazan Bayramından itibaren 1.100 TL olarak ödenen ikramiyeler 12,7 milyon emekli ve hak sahibinin hesaplarına yatırılıyor. Emekli ikramiyeleri yalnızca dini bayramlarda ödeniyor. Peki, yılbaşı emekli ikramiyesi yatırılacak mı? İşte, yılbaşı emekli ikramiyesi hakkında ayrıntılar.
2022 emekli yılbaşı ikramiyesi yatacak mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaklaşık 12 milyon emekliye ödenen emekli ikramiyeleri, banka hesapları üzerinden yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ödenen ikramiyeler yasal düzenleme ile 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Ancak yılda iki kez olmak üzere bayramlarda verilen bayram ikramiyesinde yılbaşı için bir çalışma yer almıyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.