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GeriEkonomi Emekli ikramiyesi yılbaşında verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesi yatacak mı? Bayramlarda ödeniyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 22:14 | 

Emekli ikramiyesi yılbaşında verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesi yatacak mı? Bayramlarda ödeniyor

Emekli ikramiyesi 2022 yılı öncesi milyonlarca SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emeklisinin odaklandığı konulardan oldu. 2018 yılı Ramazan ayından itibaren Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi olarak ödenen emekli ikramiyeleri için gözler 31 Aralık öncesine çevrildi. 2021 yılı Ramazan Bayramından itibaren 1.100 TL olarak ödenen ikramiyeler 12,7 milyon emekli ve hak sahibinin hesaplarına yatırılıyor. Emekli ikramiyeleri yalnızca dini bayramlarda ödeniyor. Peki, yılbaşı emekli ikramiyesi yatırılacak mı? İşte, yılbaşı emekli ikramiyesi hakkında ayrıntılar.

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2022 emekli yılbaşı ikramiyesi yatacak mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaklaşık 12 milyon emekliye ödenen emekli ikramiyeleri, banka hesapları üzerinden yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ödenen ikramiyeler yasal düzenleme ile 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Ancak yılda iki kez olmak üzere bayramlarda verilen bayram ikramiyesinde yılbaşı için bir çalışma yer almıyor.
2EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ

EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Yılda iki kez olmak üzere bayramlarda milyonlarca emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor.

Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu kapsamda bilgi gelirse haberimizde yer vereceğiz.

3BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
4BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce Kurumumuzca belirlenecek tarihlerde ödenir.
5EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşına seyyanen zam ile birlikte asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı beklentiler arasında.
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