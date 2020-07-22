Emekli ikramiyesi yattı mı? SSK-Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2020
Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı’nda alan milyonlarca emekli, yaklaşan bayram öncesi Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiyelerin tarihini araştırmaya başladı. Dini bayramlarda SSK-Bağkur emeklilerine ödenen bayram ikramiyeleri bakanlık tarafından hesaplara yatırılıyor. Kurban Bayramı emeklilerinin ikramiyeleri farklı tarihlerde ödenecek. İşte, 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
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Ramazan Bayramı ikramiyesi, pandemi nedeniyle öne çekilmişti. Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak. Peki, emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte SSK-Bağkur emekli ikramiyesi ödeme günleri...
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri de Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin ikramiyeleri farklı tarihlerde ödeniyor. Belirlenen takvime göre, ikramiye ödemeleri 17-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıklamıştı. Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
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SSK EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?
Ödemeler, tahsis numarası son rakamına göre yatırılıyor. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, sonra rakamı 4 olanra 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını alabilecek.
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
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BAĞ-KUR EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?
Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşları alabilecek.
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Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.
Ziraat Bankası’ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödeme yapılacak.
Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz’da hesaplarına yatırılacak.