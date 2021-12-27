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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Aralık 2021 - 02:06 | 

Emekli ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşı emekli ikramiyesi var mı 2021? İşte merak edilen detaylar

Emekliye yılbaşı ikramiyesi, yeni yıla kısa süre kala milyonlarca emekli başta olmak üzere vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaklaşık 12 milyon emekliye ödenen emekli ikramiyeleri 31 Aralık öncesi yatıp yatmayacağına gözler çevrildi. Yılda iki kez olmak üzere bayramlarda milyonlarca emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verilen emekli ikramiyesinde yılbaşı için bir çalışma yer almıyor. Peki, yılbaşı öncesinde emekli ikramiyesi verilecek mi? İşte, emekli ikramiyesi ile ilgili ayrıntılar.

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Yılbaşı emekli ikramiyesi yatacak mı, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilerin hesabına yatırılan emekli ikramiyesi dini bayramlarda ödeniyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi, başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olunan bankalar ile yatırılıyor. Ancak yılbaşında emekli ikramiyesinin ödeneceğine dair bir düzenleme bulunmuyor.
2EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ

EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Yılda iki kez olmak üzere bayramlarda milyonlarca emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor.

Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu kapsamda bilgi gelirse haberimizde yer vereceğiz.

3BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
4BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce Kurumumuzca belirlenecek tarihlerde ödenir
5EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşına seyyanen zam ile birlikte asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı beklentiler arasında.
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