Emekli ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşı emekli ikramiyesi var mı 2021? İşte merak edilen detaylar

Yılbaşı emekli ikramiyesi yatacak mı, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilerin hesabına yatırılan emekli ikramiyesi dini bayramlarda ödeniyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi, başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olunan bankalar ile yatırılıyor. Ancak yılbaşında emekli ikramiyesinin ödeneceğine dair bir düzenleme bulunmuyor.