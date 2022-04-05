Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli ikramiyesinde son durum

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu emekliler Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor.
2022 yılı başında asgari ücrete yapılan zam nedeniyle emekli bayram ikramiyelerinin de bu yıl artış göstermesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor.Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.