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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli ikramiyesinde son durum

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Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala ikramiye ödemeleri de gündeme geldi. 2021 yılında bin 100 TL olarak bayram ikramiyelerinin bu yıl zamlı şekilde hesaplara yatması bekleniyor. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2022 emekli ikramiyesinde son durum…

1/3Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2022 Emekli ikramiyesinde son durum

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu emekliler Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor.

2/3Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2022 Emekli ikramiyesinde son durum

2022 yılı başında asgari ücrete yapılan zam nedeniyle emekli bayram ikramiyelerinin de bu yıl artış göstermesi bekleniyor.

3/3İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor.Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

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