Emekli ikramiyeleri ve maaşları nasıl, nereden alınacak? Emekli maaşını çekecekler muaf mı?
Emekli bayram ikramiyeleri bugün itibariyle ödenmeye başlandı. SSK emeklileri bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise yarın bayram ikramiyelerini alabilecekler. Peki, emekli ikramiyeleri ve maaşları nasıl, nereden alınacak? Emekli maaşını çekecekle yasaklardan muaf mı? Emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilenleri açıkladı.
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Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmaya başlanmasıyla birlikte tam kapanmadan muaf olan kişiler bir kez daha gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, corona virüsü ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmayla ilgili soru-cevap listesinde emekli maaşları ve ikramiyeleriyle ilgili soru işaretlerini de giderdi. mekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? Emekli ikramiyeleri ve maaşları nasıl, nereden alınacak?
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3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?
Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;
– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
– TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,
– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
– Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,
kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.
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Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı. TBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.
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Açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.