Emekli ikramiyeleri ve maaşları nasıl, nereden alınacak? Emekli maaşını çekecekler muaf mı?

3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi? Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;



– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,



– TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,



– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,



– Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,



kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.



Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.