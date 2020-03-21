Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar son günlerde hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve Ramazan ile Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyeler, bu yıl da emeklilerin gündemindeki konu oldu. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
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Emeklilere bu bayram da ikramiye ödemesi yapılacak. Milyonlarca emekli ile emekli yakınının ilgiyle araştırdığı ikramiye konusuna, yetkili isimlerden kritik açıklamalar geldi. İşte, 2020 Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi hakkında merak edilen ayrıntılar ve tarih bilgisi...
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.
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Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.
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Net tarih bilgisi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.