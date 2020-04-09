Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve Ramazan ile Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyeler, bu yıl da emeklilerin gündemindeki konu oldu. Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar nisan ayı ile birlikte hız kazandı. Gözler şimdi Ramazan Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihte. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında beklemeye başladı. Ramazan ayı öncesi ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı, hak sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesi emekliler bin liralık ikramiye alacaklar. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullandı.
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.