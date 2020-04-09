Gündem Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 10:34 , / 09 Nisan 2020 - 10:35

Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve Ramazan ile Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyeler, bu yıl da emeklilerin gündemindeki konu oldu. Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar nisan ayı ile birlikte hız kazandı. Gözler şimdi Ramazan Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihte. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?