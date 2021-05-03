Emekli bayram ikramiyesinde son dakika gelişmesi: TARİH belli oldu - Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)
Emekli bayram ikramiyesinde son gelişmesi yaşandı. (SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesini alacağı tarih belli oldu. Mayıs ayının ilk günlerinde yatması beklenen emekli bayram ikramiyesinin net tarihine yönelik açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih aralığını paylaştı. Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek. Peki, Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.
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Emekliye bayram ikramiyesinin hesaplara geçeceği tarih, 2021 Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi. Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyordu, bu yıl ise bayram ikramiyesi tutarı 1100 lira oldu. Milyonlarca emekli için ödenecek bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Peki, bu yıl emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşların, bayram ikramiyelerini alacağını tarihi duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.
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Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.
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Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.
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Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?
İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;
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- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,
- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır. Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.
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YENİ EMEKLİLER ALABİLECEK Mİ?
Peki, bayram ikramiyesi ödenmeyen kesim var mı? Var; sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Neden, çünkü uygulama sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor da ondan. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmadılar. Özetle, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak. Gelelim, mera edilen, yeni emekli olacakların da ikramiye alıp alamayacağı konusuna. Şöyle ki, nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler. Ancak, emeklilik dilekçesini, mayıs ayında verenler yararlanamayacak