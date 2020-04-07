Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Evden emekli maaşı nasıl alınır?

Emekliler 2020'nin ilk bayram ikramiyesi için geri sayımını sürdürüyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri bu yıl corona virüsü tehdidi nedeniyle erken ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların ve Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı tarihi duyurmuştu. Selçuk ayrıca Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulamıştı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, bayram ikramiyesi evden nasıl alınacak?