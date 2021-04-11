Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ikramiye açıklaması

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı kapana her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir.’ açıklamasında bulundu.