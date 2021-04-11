Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ikramiye açıklaması
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Emeklilere her dini bayram öncesi ikramiye veriliyor. Bu yıl ramazan ayına az bir zaman kala gözler Ramazan Bayramı ikramiyelerine çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili yapılan açıklama
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Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini mayıs başında gerçekleştireceğiz.’ dedi. İşte bayram tarihleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının tamamı
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı kapana her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir.’ açıklamasında bulundu.
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Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.