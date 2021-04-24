Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesinde gözler bu tarihe çevrildi..

3 ALTERNATİF VAR Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.