Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesinde gözler bu tarihe çevrildi..
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emeklilere verilen bin TL’lik bayram ikramiyelerinin enflasyon kadar artırılacağını açıklamasının ardından, artışa olanak sağlayacak yasa teklifi bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu. Daha önce bayramda emeklilere 1000 lira ikramiye veriliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağını açıklamasının ardından Türkiye Emekliler Derneği hesaplama yaparak 1545 lira talep ettiklerini duyurdu.
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Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin, 2021 Ramazan Bayramı öncesi ne zaman verileceği merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren milyonlarca emekli, konuya ilişkin yapılan resmi açıklamalar ile basında yer alan haberleri takip ediyor.
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Emeklilere bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarak belirtildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.
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İLK ÖDEME MAYIS
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ,enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamışı. Erdoğan, “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz” demişti. Bu çerçevede zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM’ye gönderilmesi gerekiyor.
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3 ALTERNATİF VAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.
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Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor. Bu kapsamda 300 bin civarında emekli olduğu hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.
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ZAMLI ÖDEME ALACAKLAR
Emeklilere her yıl dini bayramlarda ikramiye veriliyor. Daha önce 1000 TL olan ikramiyeye bu yıl zam yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.’ açıklamasında bulundu.