Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2020? Bakanlığın açıklaması bekleniyor!
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Her bayram emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, yaklaşan 2020 Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. Hükümet tarafından emeklilere verilen Kurban Bayramı ikramiyeleri, 1000 TL olarak bu bayram da vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı için verilecek olan emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz dönemde tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılmış ve toplamda 4 gün içerisinde tüm emeklilere ödenmişti. Gözler şimdi 2020 Kurban Bayramı ikramiyelerinde. İşte, ayrıntılar.
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Emekli bayram ikramiyesi, son günlerde pek çok emeklinin gündemindeki konuyu oluşturmaya başladı. Kurban Bayramı dolayısıyla 1000 TL emekli ikramiyesi alacak olan vatandaşlar, internet üzerinden bu tarihin ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, milyonlarca emeklinin merak ettiği bayram ikramiyesi hakkında detaylı bilgilerEMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Geçtiğimiz bayram döneminde erken tarihte hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesi için Kurban Bayramı çerçevesinde de aynı şekilde bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak süreç normal işlerse emekli bayram ikramiyesi için ödeme tablosunun şu şekilde olması bekleniyor;
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu.
Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bayram ikramiyesi 1000 TL'dir.
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Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi