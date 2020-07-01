Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2020? Bakanlığın açıklaması bekleniyor!

Emekli bayram ikramiyesi, son günlerde pek çok emeklinin gündemindeki konuyu oluşturmaya başladı. Kurban Bayramı dolayısıyla 1000 TL emekli ikramiyesi alacak olan vatandaşlar, internet üzerinden bu tarihin ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, milyonlarca emeklinin merak ettiği bayram ikramiyesi hakkında detaylı bilgilerEMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?



Geçtiğimiz bayram döneminde erken tarihte hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesi için Kurban Bayramı çerçevesinde de aynı şekilde bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak süreç normal işlerse emekli bayram ikramiyesi için ödeme tablosunun şu şekilde olması bekleniyor;