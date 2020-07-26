Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri devam ediyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala vatandaşlar emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırmaya başladılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıklamıştı. İşte Bağkur, SSK, Emekli Sandığıbayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili detaylar…
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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. 17 Temmuz’da başlayan bayram ikramiye ödemeleri tüm emekliler için 29 Temmuz’a kadar tamamlanacak. İkramiyeler Bağkur'lu emekliler için 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.’ dedi.
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BAĞKUR İKRAMİYELERİ 25-28 TEMMUZ’DA
İkramiyeler Bağkur'lu emekliler için 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.
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EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEMELERİ
Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.