Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. 17 Temmuz’da başlayan bayram ikramiye ödemeleri tüm emekliler için 29 Temmuz’a kadar tamamlanacak. İkramiyeler Bağkur'lu emekliler için 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.’ dedi.