Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2020?

Emekli bayram ikramiyesi için geçtiğimiz bayram döneminde olduğu gibi araştırmalarına başlayan binlerce vatandaş, bakanlık düzeyinde herhangi bir açıklama olup olmadığını sorguluyor. Kurban Bayramı için verilecek olan emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz dönemde tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılmış ve toplamda 4 gün içerisinde tüm emeklilere ödenmişti. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve hangi gün yatırılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?



Geçtiğimiz bayram döneminde erken tarihte hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesi için Kurban Bayramı çerçevesinde de aynı şekilde bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak süreç normal işlerse emekli bayram ikramiyesi için ödeme tablosunun şu şekilde olması bekleniyor;