Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020 yılında da Kurban Bayramı öncesinde emekliler 1000'er liralık ikramiye alacaklar. Emekliler, yılın 2'nci bin liralık bayram ikramiyeleri için ne zaman ödeme alacaklarını merak ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Bayram parası ne zaman yatıyor?
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Ramazan Bayramı'nda 2020'nin ilk ikramiyesini alan emeklilerin gözü şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinde. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine ne zaman ödeme yapılacağı araştırılıyor. Bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar, yetkili kurum ve kişilerin açıklamalarını sorguluyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında ayrıntılar...
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TARİH BELLİ OLDU MU?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.