Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Gözler emekli bayram ikramiyelerinin verileceği tarihte
Bayram ikramiyesi olarak da bilinen emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı’na sayılı zaman kala emekliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 emekli bayram ikramiyesine bu yıl zam gelecek mi, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorularının yanıtı merakla bekleniyor. Emekli vatandaşlara yılda iki defa dini bayramlar öncesine verilen ikramiyelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl enflasyon oranında artış yapılacağını açıkladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili detaylar…
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Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman verileceği ve ne kadar olacağıyla ilgili açıklamalar emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu. Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif göz önünde bulunduruluyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık farkın ilk ikramiyeye eklenmesi bekleniyor.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaya göre, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacak ve ilk emekli bayram ikramiyesi mayıs ayının başında ödenecek. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ise temmuz ayının ortasına doğru gerçekleşecek. Yeni emekli bayram ikramiyesi tutarı ise henüz belli değil.
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Hürriyet Gazetesi'nden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak.
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Diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak ve yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de gündemde yerini alıyor.
Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor. Bunun 300 bin civarında emekliyi kapsadığı hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını talep ediliyor.
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BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Bayram ikramiyesi, sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Bunun nedeni ise uygulamanın sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor olması. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmamışlardı. Sonuç olarak, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak gibi görünüyor.
Bir diğer merak edilen konu da yeni emekli olacakların ikramiye alıp alamayacağı konusu. Nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini veren vatandaşlar mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler. Fakat, emeklilik dilekçesini mayıs ayında verenler yararlanamayacaklar. Bunun sebebi de bayram ikramiyesi mayıs ayının ilk haftası ödenecek olması.