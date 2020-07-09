Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? Kurban Bayramı ikramiyesi için gözler resmi açıklamada
Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, gündemdeki yerini koruyor. Özellikle temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak zam oranlarının belli olmasıyla, gözler emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri koronavirüs pandemisi nedeniyle erken ödenmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, bayram ikramiyeleriyle ilgili ayrıntılar.
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2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emeklilerin sorgulamalarında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramının ilk günü 31 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri bayram öncesi vatandaşların hesabına yatırılacak. İşte, 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili ayrıntılar.
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu.
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Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.