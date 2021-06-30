Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödeniyor? İşte en son gelişmeler
Milyonların cevabını merakla beklediği 'Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?' sorusu için bekleyiş devam ediyor. 1.100 TL olarak ödenecek ikramiyeler için araştırmalar hız kazandı. Ödemelerin banka hesaplarına yatacağı tarih sorgulanıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı bayrama günler kala milyonlarca emeklinin gündemine geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödeniyor?
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Her dini bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da emeklilere bayram öncesi emekli ikramiyeleri ödenecek. 1.100 TL olarak yatırılacak olan Kurban Bayramı emekli ikramiyeleriyle beraber zamlı maaşların da temmuz da yatırılması bekleniyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz tarihine denk gelecek. Gözler şimdi emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihte. İşte, Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.
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TARİH BELLİ OLMADI
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
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İkramiye ödemelerinin de bu tarihten bir hafta önce yapılması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.