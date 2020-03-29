Ekonomi Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 18:13 , / 29 Mart 2020 - 18:14

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Son dakika açıklamayla net tarih belli oldu

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından araştırılırken, son dakika açıklama ile kesin belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihin öne çekildiğini bildirerek emeklilere müjdeli haberi verdi. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyeleri 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre ödenecek. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte, emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.