Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Son dakika açıklamayla net tarih belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından araştırılırken, son dakika açıklama ile kesin belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihin öne çekildiğini bildirerek emeklilere müjdeli haberi verdi. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyeleri 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre ödenecek. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte, emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs toplantısının ardından, emeklilerin bin liralık bayram ikramiyelerinin nisan ayında ödeneceğini duyurmuştu. Açıklama sonrası, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu olurken, kesin tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığu açıklamada, SSK’lılar'ın emekli ikramiyelerinin önce yatırılacağını daha sonra ise Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerini alacağını söyledi. İşte, emekli ikramiyelerinin öncedeği net tarih.
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EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;
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17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.
Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.
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65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE EVDEN MAAŞ TESLİMATI
Koronavirüs’ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.
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Bakan Selçuk’tan yaşlılara çağrı: “Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim”
“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:
“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”
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CUMHURBAŞKANI DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs zirvesi sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan emeklilerin bin liralık bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.