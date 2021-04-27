Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2021? Milyonlar bekliyordu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika ikramiye açıklaması
Emekli bayram ikramiyesi miktarı son dakika açıklama ile belli oldu. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. 13 milyona yakın kişiye verilecek olan bayram ikramiyeleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacaz." ifadesini kullandı. Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler, Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte, emekli bayram ikramiye zammı ile ilgili bilgiler.
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Emekli bayram ikramiye zammı son gelişmeler ile takip ediliyor. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan ve üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılan emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın hesabına ödenecek. Mayıs ayının ilk haftasında ödenecek olan emekli ikramiye miktarı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını duyurdu.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı.
Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bilgi vermişti. Erdoğan ‘Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.’ açıklamasında bulunmuştu.
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BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Bayram ikramiyesi, sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Bunun nedeni ise uygulamanın sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor olması. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmamışlardı. Sonuç olarak, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak gibi görünüyor.
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Bir diğer merak edilen konu da yeni emekli olacakların ikramiye alıp alamayacağı konusu. Nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini veren vatandaşlar mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler. Fakat, emeklilik dilekçesini mayıs ayında verenler yararlanamayacaklar. Bunun sebebi de bayram ikramiyesi mayıs ayının ilk haftası ödenecek olması.