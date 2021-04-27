Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2021? Milyonlar bekliyordu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika ikramiye açıklaması

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR? Bayram ikramiyesi, sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Bunun nedeni ise uygulamanın sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor olması. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmamışlardı. Sonuç olarak, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak gibi görünüyor.