Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayramın birinci günü 31 Temmuz olacak. Peki 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti. Henüz Kurban Bayramı ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.

