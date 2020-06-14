Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
Emekli bayram ikramiyesi dini bayramlardan önce vatandaşlara veriliyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu araştırılıyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi öne çekilmişti. Şimdi gözler Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi.
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Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayramın birinci günü 31 Temmuz olacak. Peki 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti. Henüz Kurban Bayramı ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu. Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı. EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bayram ikramiyesi 1000 TL'dir.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi