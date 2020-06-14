MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
GeriEkonomi Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 13:25,

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi dini bayramlardan önce vatandaşlara veriliyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu araştırılıyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi öne çekilmişti. Şimdi gözler Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayramın birinci günü 31 Temmuz olacak. Peki 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti. Henüz Kurban Bayramı ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.

2
Abone Olgoogle-news

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu.
Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi 1000 TL'dir.

3KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Abone Olgoogle-news

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi