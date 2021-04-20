Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında açıklama
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl da gerçekleştirilecek. Emeklilere her yıl dini bayramlarda ikramiye veriliyor. Daha önce 1000 TL olan ikramiyeye bu yıl zam yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? İşte yapılan son açıklamalar
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Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayına denk geliyor. Vatandaşlar bayrama az bir zaman kala araştırmalarını hızlandırdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini duyurdu. İşte detaylar
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.’ açıklamasında bulundu.
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BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ayının ortasına doğru gerçekleşeceğini açıkladı. Henüz yeni ikramiye tutarı belli olmadı.
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Hürriyet yazarlarından Noyan Doğan konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Peki, bayram ikramiyesi ödenmeyen kesim var mı? Var; sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Neden, çünkü uygulama sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor da ondan. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmadılar. Özetle, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak. Gelelim, mera edilen, yeni emekli olacakların da ikramiye alıp alamayacağı konusuna. Şöyle ki, nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler. Ancak, emeklilik dilekçesini, mayıs ayında verenler yararlanamayacak çünkü, yapılan açıklamaya göre bayram ikramiyesi mayıs ayının ilk haftası ödenecek.