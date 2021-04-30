Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte belirlenen tutar ve detaylar
Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala araştırılan internette aranan konuların arasında yer alıyor. Emeklilere yılda iki defa bayram ikramiyesi veriliyor. Dini bayramlar öncesinde ikramiye alan vatandaşlar bu yılki tutarın ne zaman ödeneceğini merak ediyorlar. Geçtiğimiz yıl ödenen bayram ikramiyesi tutarı 1000 TL olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bu yıl ikramiyeye enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kimler alabilir? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili son durum...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 lira olacağını açıkladı.
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BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin Mayıs ayının ilk haftası yatırılması bekleniyor.
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Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlanmıştı..