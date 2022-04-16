Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte son bilgiler

MİKTAR BELLİ OLDU MU?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi için bekleyiş devam ediyor. Her yıl bayram öncesi emeklilere tahsis edilen 1.100 TL'lik emekli bayram ikramiyesi için bu yıl yeni bir miktarın belirlenip belirlenmeyeceği için gözler Kabine'ye çevrilmişti. Ancak kritik toplantıda konuya dair bir açıklama gelmedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.