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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte son bilgiler

#Emekli#Bayram#İkramiye

Bayram ikramiyesi konusunda, Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

1/4Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek Bayram ikramiyesi ne kadar oldu İşte son bilgiler

Hükümet, bayramdan önce yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri, ramazan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklif ile Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor. Bunun için yasal düzenleme yapılarak, “Her yıl enflasyon oranında arttırılır” hükmünün konulması planlanıyor. İşte, bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum...

 

2/4MİKTAR BELLİ OLDU MU

MİKTAR BELLİ OLDU MU?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi için bekleyiş devam ediyor. Her yıl bayram öncesi emeklilere tahsis edilen 1.100 TL'lik emekli bayram ikramiyesi için bu yıl yeni bir miktarın belirlenip belirlenmeyeceği için gözler Kabine'ye çevrilmişti. Ancak kritik toplantıda konuya dair bir açıklama gelmedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.

3/4EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından 12 Nisan Salı günü toplanmıştı. Toplantıda milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılması da bekleniyordu.

Kabine sonrası bayram ikramiyesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konunun bir sonraki Kabine'de ele alınması bekleniyor.

4/4EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak.

 

 

 

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#Emekli#Bayram#İkramiye