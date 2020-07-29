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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 14:35,

Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan Emekli Albay Gökçe B. (85) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen 'Cesur' isimli köpek, kumsala gömülü halde bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ölen köpek, Gökçe B.’nin bahçıvanı tarafından kumsaldaki bir yere gömüldü. Olayı öğrenen Şehriban Batır, köpeğinin gömülü olduğu söylenen yere giderek, kumsalı kazdı. Köpeğinin öldüğünü gören Batır, sinir krizi geçirdi.

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