Emekilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte en son gelişmeler
Emekliler ile emekli maaşı bağlanan gazi, şehit yakınları ve koruculara Kurban Bayramı öncesinde verilecek ikramiyenin 2021 Kurban Bayramı öncesi ne zaman yatırılacağı ile ilgili araştırmalar, bayrama kısa bir süre kala hız kazandı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için ödenen 1.100 TL bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı öncesi ne zaman verileceği merak konusu oldu. Bu yıl ilk kez Ramazan Bayramı öncesi verilen bayram ikramiyesi ikinci ve son kez Kurban Bayramı'nda hesaplara ödenecek. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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TARİH BELLİ OLMADI
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
İkramiye ödemelerinin de bu tarihten bir hafta önce yapılması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.