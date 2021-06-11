Emekilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte en son gelişmeler

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için ödenen 1.100 TL bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı öncesi ne zaman verileceği merak konusu oldu. Bu yıl ilk kez Ramazan Bayramı öncesi verilen bayram ikramiyesi ikinci ve son kez Kurban Bayramı'nda hesaplara ödenecek. İşte, konuya ilişkin detaylar...