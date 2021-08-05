Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve konusu
Yayınlandığı dönemde adından söz ettiren Eltilerin Savaşı, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği Eltilerin Savaşı Sultan ve Gizem adlı iki elti arasındaki eğlenceli rekabeti anlatıyor. Peki, Eltilerin Savaşı nerede çekildi? 2020 yapımı filmin kadrosunda kimler yer alıyor. İşte Eltilerin Savaşı oyuncuları ve konusu hakkında detaylar...
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BAŞROLLERİNİ Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği “Eltilerin Savaşı” konusu ve kadrosuyla adından söz ettirmişti. Eltilerin Savaşı oyuncuları ve kadrosu:
Gupse Özay: Sultan Merve Dizdar: Gizem Ferit Aktuğ: Selim Uraz Kaygılaroğlu: Fatih Füsun Demirel Ali İpin Hülya Duyar Kubilay Tunçer
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ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?
Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.
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ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU
ltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan’ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.