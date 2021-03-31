Elsa Hosk'un emzirme pozları olay oldu: Göğüslerimiz bunun için, niye rahatsız oldunuz ki!

DOĞUM DENEYİMİNİ ANLATTI İsveçli model Elsa Hosk, kaleme aldığı bir makalede de doğum deneyimini paylaştı. Hosk, doğumu "hayatımın en acılı, en korkulu ve en karanlık anlarıyla" diyerek tarif etti. Sonra da "Korku filminden, güneşli bir rüyaya uyanmak gibiydi" diye sürdürdü. Hosk, evinde ve suda kızını dünyaya getirdiğini de anlattı.