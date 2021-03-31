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Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 15:13 | 

Elsa Hosk'un emzirme pozları olay oldu: Göğüslerimiz bunun için, niye rahatsız oldunuz ki!

Bundan yedi hafta önce ilk bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı top model Elsa Hosk. 32 yaşındaki Hosk, sevgilisi Tom Daly ile birlikte Tuulikki adını verdikleri kızının doğumundan kısa süre sonra da işe döndü.

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1POZLARI OLAY ÇIKARDI

POZLARI OLAY ÇIKARDI

Hosk, görev aldığı çekime giderken arabasında kızını emzirdi. Bu sırada çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o paylaşımlar da olay çıkardı.

2TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ GELDİ

TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ GELDİ

Elsa Hosk, kızını emzirirken çekilen pozlarıyla ilgili kendisine özellikle erkek takipçilerinden çok fazla direkt mesaj geldiğini anlattı. Top model, bu takipçilerinin bu pozların kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

3RAHATSIZ OLMANIZ İLGİNÇ

'RAHATSIZ OLMANIZ İLGİNÇ'

Bütün bunlara yanıt olarak da Elsa Hosk, yine kızını emzirirken çekilen bir başka fotoğrafını paylaşıp "Bazı erkek takipçilerimin, bu fotoğraflardan rahatsız olması ilginç" diye yazdı.

4NEDEN RAHATSIZ OLDUNUZ Kİ

'NEDEN RAHATSIZ OLDUNUZ Kİ?'

Top model "Neden en doğal bir eylem sizin için rahatsız edici? Göğüsler, biz çocuklarımızı besleyelim diye var" diyerek devam etti.

5AİLE POZU

AİLE POZU

Elsa Hosk, kızı Tuulikki'nin dünyaya gelişini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ünlü model, bebeği ve sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını "Hayatımın en mutlu günü. Seni sonsuza kadar seveceğiz bebeğim" diye yazarak paylaştı.

6DOĞUM DENEYİMİNİ ANLATTI

DOĞUM DENEYİMİNİ ANLATTI

 İsveçli model Elsa Hosk, kaleme aldığı bir makalede de doğum deneyimini paylaştı. Hosk, doğumu "hayatımın en acılı, en korkulu ve en karanlık anlarıyla" diyerek tarif etti. Sonra da "Korku filminden, güneşli bir rüyaya uyanmak gibiydi" diye sürdürdü. Hosk, evinde ve suda kızını dünyaya getirdiğini de anlattı. 

7HER KADININ HİKAYESİ ÖNEMLİDİR

'HER KADININ HİKAYESİ ÖNEMLİDİR'

Elsa Hosk, sosyal medya hesabından paylaştığı bu yazısında doğumuna yardım eden herkese teşekkür etti. Top model "Her kadının hikayesi kutsal ve çok önemlidir. Seni seviyorum kızım" diye yazdı.

8HEMEN İŞE DÖNDÜ

HEMEN İŞE DÖNDÜ

Adını Victoria's Secret modeli olarak duyuran Elsa Hosk, doğumdan sonra fiziğinin değişmesinden korkup korkmadığı sorusuna da o dönemde "Hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa. Doğum yaptıktan sonra da mesleğime devam edeceğim" diye yanıt vermişti. 

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