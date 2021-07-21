Sevgilisine üstsüz poz verdi

'RAHATSIZ OLMANIZ İLGİNÇ' Bütün bunlara yanıt olarak da Elsa Hosk, yine kızını emzirirken çekilen bir başka fotoğrafını paylaşıp "Bazı erkek takipçilerimin, bu fotoğraflardan rahatsız olması ilginç" diye yazdı. Top model "Neden en doğal bir eylem sizin için rahatsız edici? Göğüsler, biz çocuklarımızı besleyelim diye var" diyerek devam etti.