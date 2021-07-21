Sevgilisine üstsüz poz verdi

Bu yılın şubat ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan model Elsa Hosk, sevgilisi Tom Daily ile birlikte gittiği plajda bir süre üstsüz gezdi.
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HAFTA SONU KEYFİ
2021 yılının şubat ayı ortalarında Tuulikki Joan adını verdikleri bir kız bebek sahibi olan Elsa Hosk ile Tom Daily, hafta sonunu Santa Monica'da plajda geçirdi. Birlikte denize giren Hosk ile Daily, zaman zaman da romantik anlar yaşadı.
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SEVGİLİSİ ÇEKTİ
Gün içinde Hosk, sosyal medya takipçileri için sevgilisi Daly'nin cep telefonuna poz verdi. 32 yaşındaki model bunlardan birinde sadece bir kot pantolon giyip üstsüz bir şekilde poz verdi.
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BEŞ AYDA ESKİ FORMUNA KAVUŞTU
Adını Victoria's Secret modeli olarak duyuran Elsa Hosk'un birçok diğer meslektaşı gibi doğum yaptıktan kısa bir süre sonra tekrar eski formuna kavuşması da dikkatlerden kaçmadı. Hosk, son zamanlarda yaptığı tek egzersizin kahve dükkanına gitmek olduğunu anlatmıştı. Bu şekilde de Hosk'un genleri açısından şanslı olduğu ortaya çıkmıştı.
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MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
İsveçli model Elsa Hosk, kızı Tuulikki'nin dünyaya gelişini de bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu. Hosk, üç kişilik ailesiyle verdiği pozunu "Seninle tanıştığım gün, hayatımın en mutlu günü. Seni dünyaya getirdiğim an hayatımın en gurur duyduğum anı" mesajıyla paylaşmıştı. Çiftin bebeği 11 Şubat'ta dünyaya geldi.
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EMZİRME POZU OLAY OLMUŞTU
Doğumdan kısa bir süre sonra işe dönen Hosk, o dönemde bebeğini emzirirken çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşım da bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti. Elsa Hosk, kızını emzirirken çekilen pozlarıyla ilgili kendisine özellikle erkek takipçilerinden çok fazla direkt mesaj geldiğini anlattı. Top model, bu takipçilerinin bu pozların kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.
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'RAHATSIZ OLMANIZ İLGİNÇ'
Bütün bunlara yanıt olarak da Elsa Hosk, yine kızını emzirirken çekilen bir başka fotoğrafını paylaşıp "Bazı erkek takipçilerimin, bu fotoğraflardan rahatsız olması ilginç" diye yazdı. Top model "Neden en doğal bir eylem sizin için rahatsız edici? Göğüsler, biz çocuklarımızı besleyelim diye var" diyerek devam etti.
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DOĞUM DENEYİMİNİ ANLATTI
İsveçli model Elsa Hosk, kaleme aldığı bir makalede de doğum deneyimini paylaştı. Hosk, doğumu "hayatımın en acılı, en korkulu ve en karanlık anlarıyla" diyerek tarif etti.
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DOĞUM DENEYİMİNİ ANLATTI
Sonra da "Korku filminden, güneşli bir rüyaya uyanmak gibiydi" diye sürdürdü. Hosk, evinde ve suda kızını dünyaya getirdiğini de anlattı. Elsa Hosk, sosyal medya hesabından paylaştığı bu yazısında doğumuna yardım eden herkese teşekkür etti. Top model "Her kadının hikayesi kutsal ve çok önemlidir. Seni seviyorum kızım" diye yazdı.
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HEMEN MESLEĞİNE DÖNDÜ
Adını Victoria's Secret modeli olarak duyuran Elsa Hosk, doğumdan sonra fiziğinin değişmesinden korkup korkmadığı sorusuna da o dönemde "Hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa. Doğum yaptıktan sonra da mesleğime devam edeceğim" diye yanıt vermişti.