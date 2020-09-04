Elon Musk'tan inanılmaz açıklama: Giden herkes ölecek

İşte Musk'ın o inanılmaz açıklaması:



"Bunun çok zor ve tehlikeli olacağını vurgulamak istiyorum. Zor bir şey ve korkaklara göre değil. Büyük ihtimalle öleceksiniz, çok zor geçecek. Ancak gerçekleşirse epey ihtişamlı olacak"