Elon Musk’ın katılacağı Saturday Night Life (SNL) saat kaçta, hangi kanalda?
Elon Musk’ın katılacağı Saturday Night Live programında Dogecoin ile ilgili bir şeyler söyleyeceğini düşünen yatırımcılar, saat ve kanal bilgisini araştırıyor.
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Elon Musk'ın takipçileri Saturday Night Live’e çıktığında ne yapmasını istediklerini sordu. Hayranlarının hep bir ağızdan “Doge” diye bağırması üzerine Musk, “Doge 1 numaralı seçenek mi?” sorusunu sordu ve evet yanıtını aldı.
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Uzun yıllar fiyat ve miktar hareketinden yoksun işlem gören Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. Bu nedenle dünyadaki Doge yatırımcılarının hepsinin gözü Musk’ın 8 Mayıs Cumartesi gecesi katılacağı Saturday Night Life şovda ne söyleyeceğinde. Nbc TV’de yayınlanacak programın saatleri kıtalara göre farklı zaman dilimlerinde yayınlanıyor. Program TSİ 18.30’da Nbc TV’de takip edilebilecek.
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ELON MUSK DESTEKLİYOR
Milyarder iş adamı Elon Musk Dogecoin’e olan desteğini sürdürüyor. Elon Musk’ın 8 Mayıs’ta çıkacağı Saturday Night Live programında Dogecoin’e ilişkin açıklamalarda bulunacağı iddiasıyla yükseliş hız kazanıyor. Musk’ın SNL’de çılgın fikirler ortaya atacağı beklentisi oluştu. Bir Twitter kullanıcısının Dogecoin’e ilişkin açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Musk “Kesinlikle” cevabını da verdi. 8 Mayıs’ta Musk’ın katılacağı program TSİ 18:30’da NBC’den takip edilebilecek.
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ELON MUSK HAKKINDA
Elon Musk, 28 Haziran 1971'de doğdu. Doğduğu ülke Güney Afrika dışında, Kanada ve Birleşik Devletler vatandaşıdır. Günümüzde Musk hâlen 20 yaşında göç ettiği Birleşik Devletler'de yaşamaktadır. Musk aynı zamanda SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu; Neuralink'in kurucu ortağı; OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş-başkanıdır.