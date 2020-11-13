Elon Musk kimdir? İşte, Elon Musk'un dikkat çeken girişimleri

Elon Musk, dünyayı değiştirmek için hamlelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Güney Afrika asıllı bir baba ve Kanada asıllı bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Amerikalı girişimci, kurucusu olduğu SpaceX ve Tesla Motors şirketleriyle inovatif ilerleyişini sürdürüyor. Genç yaşlarda geliştirdiği sistemlerle çok iyi paralar kazanan Elon Musk, bir aşamadan sonra kendisini insanlığın geleceğini en çok etkileyecek olan sorunlara adamıştır. İşte imkansız denilenleri yıkmaya devam eden Elon Musk hakkında bazı bilgiler



Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'da dünyaya gelmiştir. Meraklı bir yapıya sahip olan Musk, kendi başına öğrendiği kodlama diliyle henüz 12 yaşındayken oyun tasarlamayı başarmıştır. Geliştirdiği Blastat ismindeki oyunu 500 dolara satan Musk, 1988 yılında askerlik görevini yapmamak için Güney Afrika'dan ayrılmıştır. Elon Musk neden böyle bir karar aldığını şu ifadelerle dile getirmiştir; "Askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok, ancak Güney Afrika ordusunda askerlik yapıp siyahi insanları bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi"



Amerika'ya taşınmak üzere planlar yapan Elon, orayı her şeyin mümkün olduğu yer olarak tanımlamaktaydı. 1992 yılında Kanada'daki eğitiminin ardından Pennsylvania Üniversitesi'ne giden Elon Musk, burada işletme ve fizik okumaya başlamıştır. Eğitimini ekonomi alanında tamamlamış, fizik alanında ise yandal yapmıştır. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya’nın Silikon Vadisi bölgesine taşınmış ancak doktorasını tamamlamamıştır.



Lisans eğitimleri ve Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla, Musk girmek istediği, "insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan" üç alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı.Musk 1995’de Stanford’da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak iki gün sonra kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için okulu bıraktı. 1999’da, Compaq'ın AltaVista birimi Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.