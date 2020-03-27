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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 14:06, /

Elon Musk ile Amber Heard'ün asansör kaçamağı

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in bir zamanlar eski eşi oyuncu Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde, Heard ile Tesla ve SpaceXin CEOsu Elon Musk'ın kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz basınına sızdı. Heard ve Musk, asansörde görüntülendi.

DHA

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1İŞTE O GÖRÜNTÜLER

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Tesla ve SpaceX'in CEOsu Elon Musk ile ABDli oyuncu Amber Heardın yaşadığı kaçamak anları İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti.

2ASANSÖRDE SARILDILAR

ASANSÖRDE SARILDILAR

Habere göre, Amber Heard bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı ABDnin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk'a sarılırken görüntülendi.

3ZATEN AYRILMIŞLARDI

ZATEN AYRILMIŞLARDI

Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi.

4YASAK İLİŞKİ

YASAK İLİŞKİ

Öte yandan ABDli oyuncu Depp ise 2015'te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk' ı ilişki yaşamakla suçluyor.

5MÜZİSYEN SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR

MÜZİSYEN SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR

Tesla’nın ve SpaceX’in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk ve sevgilisi, Kanadalı müzisyen Grimes (31) ile geçtiğimiz hafta bebek bekledikleri belirtilmişti. 

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