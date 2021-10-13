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HaberlerEkonomi HaberleriElon Musk evini 32 milyon dolardan satışa çıkardı
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ekim 2021 - 17:41 | 

Elon Musk evini 32 milyon dolardan satışa çıkardı

Elon Musk bir süredir evinin satışını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak 1 yıldır alıcı bulamayan Musk indirime gitti. Devasa evin fiyatı 5.5 milyon dolar indi.

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, evini satışa çıkarmıştı.

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 San Francisco yakınında bulunan Hilsborough şehrindeki evin değeri 37.5 milyon dolar olarak belirlenmişti. 

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Elinde kalan tek evi de Musk, bu fiyata satamadı. 47 dönüm arazi üzerindeki eve alıcı bulamadı.

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Dünyanın en zenginleri yarışında Jeff Bezos'la dalga geçen Musk, 1 yıldır satışı gerçekleşmeyen evin ilanını eylül ayında kaldırdı. 

5YENİDEN SATIŞA ÇIKTI

YENİDEN SATIŞA ÇIKTI

1480 metrekarelik ev yeniden satışa çıktı. 

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5.5 milyon dolarlık indirimle satışa koyulan evde toplam 7 oda ile 9 banyo yer alıyor.

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32 milyon dolara gerileyen fiyatıyla satışta olan ev 100 yıl önce bir Fransız asilzadesi tarafından inşa edilmiş.

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Zaman içinde restore edilen ev, 6 metre tavan yüksekliğine sahip.

9GEÇEN YIL TAMAMINI SATMIŞTI

GEÇEN YIL TAMAMINI SATMIŞTI

Ünlü milyarder geçen yıl yaptığı açıklamada evi geniş bir aileye satmak istediğini belirtmişti. 

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Musk geçen yıl artık ev sahibi olmak istemediğini açıklamıştı.  

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Elinde son kalan evi satamayan Musk'ın amacı satışı gerçekleştirerek ev sahibi olmadan hayatına devam etmek. 

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