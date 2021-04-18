Elon Musk, Dogecoin (DOGE) Tweet'lerine devam ediyor - Dogecoin nedir?
Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan kripto para birimi Dogecoin'deki hareketlilik sürüyor. Kripto para birimi Dogecoin, Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk'ın tweetininin ardında bir kez daha yükselişe geçti. Musk'ın "Dogecoin halkın kriptosudur" ifadelerini kullandığı paylaşımı on binlerce defa retweet edilmişti. Peki, Dogecoin nedir?
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Geçtiğimiz günlerde İş adamı Elon Musk'ın DogeCoin'e ait tweetleri kripto para piyasalarını etkilemeyi sürdürüyor. Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek bulan kripto para DogeCoin, Tesla kurucusu Elon Musk, ABD'li rapçi Snoop Dogg ve müzisyen Gene Simmons tarafından yapılan yeni sosyal medya paylaşımlarının ardından rekor yüksek seviyelere yükseldi.
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İş adamı Elon Musk "Kaçınılmaz" yazarak tweet atmış ve DogeCoin rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı.
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Dogecoin nedir, nasıl ortaya çıktı?
Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı. 2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı. Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullandı.
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Palmer bu espriyi gerçek hayatta da yaşatmak için Dogecoin.com alan adını aldı ve Bitcoin benzeri blockchain teknolojisine dayanan kripto para birimini hayata geçirdi. Dogecoin, kullanıcılar tarafından Bitcoin'e kıyasla daha hızlı üretilebilen (mining) bir şekilde tasarlandı.