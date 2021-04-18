Elon Musk, Dogecoin (DOGE) Tweet'lerine devam ediyor - Dogecoin nedir?

Dogecoin nedir, nasıl ortaya çıktı? Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı. 2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı. Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullandı.