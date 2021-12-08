Elon Musk çocuk açıklamasıyla gündemde: Elon Musk'ın kaç çocuğu var?

1992 yılında Kanada'daki eğitiminin ardından Pennsylvania Üniversitesi'ne giden Elon Musk, burada işletme ve fizik okumaya başladı. Eğitimini ekonomi alanında tamamlamış, fizik alanında ise yandal yaptı. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya’nın Silikon Vadisi bölgesine taşınmış ancak doktorasını tamamladı.