Elon Musk çocuk açıklamasıyla gündemde: Elon Musk'ın kaç çocuğu var?
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, çocuk açıklamasıyla adından söz ettirdi. Elon Musk’ın “Uygarlık için en büyük risklerden birinin düşük ve hızla azalan doğum oranı olduğunu düşünüyorum. Lütfen rakamlara bakın, altını çiziyorum, eğer insanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek”. Sözleri ardından gözler bir kez daha çocuklarına çevrildi. Peki, Elon Musk'ın kaç çocuğu var?
Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'da dünyaya geldi. Meraklı bir yapıya sahip olan Musk, kendi başına öğrendiği kodlama diliyle henüz 12 yaşındayken oyun tasarlamayı başardı. Geliştirdiği Blastat ismindeki oyunu 500 dolara satan Musk, 1988 yılında askerlik görevini yapmamak için Güney Afrika'dan ayrıldı.
1992 yılında Kanada'daki eğitiminin ardından Pennsylvania Üniversitesi'ne giden Elon Musk, burada işletme ve fizik okumaya başladı. Eğitimini ekonomi alanında tamamlamış, fizik alanında ise yandal yaptı. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya’nın Silikon Vadisi bölgesine taşınmış ancak doktorasını tamamladı.