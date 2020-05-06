Elon Musk çocuğu için koyduğu isimle konuşuluyor! Peki anlamı ne?
Ünlü teknoloji şirketi Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Kanadalı şarkıcı Grimes'den bir çocuk sahibi Elon Musk, sosyal medyada çocuğun ismini soran kişilere verdi yanıt ile şok etti. Elon Musk'un çocuğuna koyduğu isim sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Elon Musk çocuğu için gerçekten bu ismi koydu mu? Peki, bu ismin anlamı ne? İşte, tüm o detaylar
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Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk ile müzisyen sevgilisi Grimes'in oğulları oldu. Elon Musk, Twitter hesabından bebeğin adını soran bir takipçisine "X Æ A-12 Musk" yanıtını verdi.
Musk, Twitter hesabından yeni doğan bebeğiyle çekilen bir fotoğrafı da paylaştı.
48 yaşındaki Musk takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarda, bebeğin erkek olduğunu ve anne ile bebeğin durumunun iyi olduğunu' söyledi.
Bebeğin annesi 32 yaşındaki Kanadalı müzisyen Grimes, Şubat ayında hamilelik dönemi hakkında kendi YouTube kanalında yaptığı yayında bebeği 'cinsiyet ayrımı gözetemeden büyüteceklerini' söylemişti.
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Gerçek adı Claire Boucher olan müzisyen "Bir cinsel kimlik vermek istemiyorum, belki hayatlarında o kimliği tercih etmeyecek" demişti.
Elon Musk ile Grimes 2018 yılından bu yana birlikte. 'X Æ A-12 Musk', Elon Musk'ın altıncı oğlu, Grimes'in ise ilk çocuğu. Elon Musk üç defa boşanmıştı.
Diğer yandan Elon Musk'ın 'hiçbir mal, mülk sahibi olmayı istemediğini' söylemesinden sonra California'daki iki lüks evi satışa çıkardığı bildirildi.
Musk'a ait iki villa Zillow adlı emlak sitesinde tanesi 40 milyon dolardan satışa çıkarılmış görünüyor.
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Diğer taraftan Elon Musk'ın çocuğu için koyduğu ismin bir anlam teşkil etmediğini ve şaka olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları olduğu gibi bazı kullanıcılar ise bu ismin bir kod olabileceği ve gönderme içerebileceğini ifade etti.