Elmalı davasının geçmişi... Elmalı davası nedir? Elmalı davasında son dakika gelişmeleri

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA Tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın ocak ayındaki 3'üncü duruşmada tahliye edilmesinin ardından dava konusu, bugün sosyal medyada gündem oldu. Çocukların çizimlerine yer verilen paylaşımlarda '#elmalıdavası' etiketiyle çok sayıda tweet atıldı. Konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında Antalya ili Elmalı ilçesinde 2019'da gerçekleştiği iddia edilen 2 çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. 5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiaları ile Balıkesir/Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psikososyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde beyanları alınmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır" denildi.



Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020'de mahkemece sanıkların tutuklanmasına karar verildiği belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:



"Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir."



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Finike ilçesinde, 6 Mayıs 2020'de kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin istismara uğradığı şüphesinin ardından konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiği belirtildi.



İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'nde yapılmasından sonra çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.



05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.



Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."



