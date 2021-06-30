Elmalı davasının geçmişi... Elmalı davası nedir? Elmalı davasında son dakika gelişmeleri
Elmalı davası Türkiye'nin gündemine oturdu. Davanın seyri merak konusu olurken Elmalı davasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. "Sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır." açıklaması yapıldı. İki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar sosyal medyada da infiale neden olmuş, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi olaya tepkisini dile getirmişti.
Geçen yıl haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.
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