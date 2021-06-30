Elmalı davası nedir? Sosyal medyada yayılan mektup gerçek mi? İşte Elmalı davasının ayrıntıları ve son dakika gelişmeleri..
Elmalı davasına tepkiler devam ediyor. Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen dava kamuoyunda Elmalı davası olarak yer etti. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, sosyal medyada dolaşan mektupla ilgili de açıklamada bulundu. Peki, Elmalı davası nedir? Sosyal medyada yayılan mektup gerçek mi? İşte Elmalı davasının ayrıntıları...
Geçen yıl haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.
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