Elmalı davası nedir? Son dakika gelişmeleri...İstismarın resimli anlatımı derinden etkilemişti...Başsavcılıktan tutuksuz yargılanmaya itiraz
Elmalı davası sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İstismara uğrayan küçük kız ve abisi başlarına gelenleri, deftere yaptıkları resimlerle anlatmaya çalışmış, çizilen resimler de soruşturma dosyasına girmişti. Kamuoyunu Elmalı davası hakkında bilgilendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarı davasında, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için yakın takibin sürdürüleceğini bildirdi. İstismarcı anne Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Tutuksuz yargılanmaya başsavcılık itiraz etti. İşte Elmalı davasının geçmişinde yaşananlar...
Geçen yıl haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.
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