Elmalı Davası nedir? İşte Başsavcılık, hükümet ve sosyal medyadan gelen tepkiler!
Antalya’nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Ocak ayında verilen karar yeniden gündeme geldi. 7 yaşındaki G.E.G. ile 10 yaşındaki İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın, Ocak ayındaki 3'üncü duruşmada tahliye edilmesi büyük tepki çekti. İşte, kamuoyunda Elmalı Davası olarak bilinen olayın detayları ve gelen son açıklamalar..
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2019'da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin davanın yankıları sürüyor. Görülen davada sanıkların tutuksuz yargılanıyor olmaları sosyal medyada tepki çekti. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyor. Hükümet yetkilileri, "Sanıkların en ağır cezayı almasını" istedi. İşte, Elmalı Davasında Başsavcılık, hükümet ve sosyal medyadan gelen tepkiler...
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İSTİSMAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Geçen yıl haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.
İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.
Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.
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İSTİSMARI RESİMLE ANLATTILAR
Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.
Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.
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DOSYADA MEKTUP YOK
Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, “Dosyayı başından beri takip ediyoruz. İki çocuğumuzla ilgili birden fazla rapor olmasına rağmen nasıl böyle bir kararla karşılaşıldığına anlam veremiyoruz. Sosyal medyada dolaşan bir mektup var, o mektup dosyada yer almıyor. Bir sonraki duruşma 17 Eylül 2021’de. Bu duruşmayı da yakından takip edeceğiz” dedi.
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CUMHURİYET BAŞSACILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2019'da gerçekleştiği öne sürülen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran çocukların babaannelerinin Antalya'nın Finike ilçesindeki torunlarının anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunduğu aktarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı ve çocuklara psiko-sosyal destek verildiği kaydedilen açıklamada, "Mağdurların Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanları alınmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleriyle sanıkların 16 Ekim 2020'de tutuklanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, yargılama sürecinde ise delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021'de tutuksuz yargılanmalarına karar verildiği belirtildi.
Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılamaya yapılan itirazın Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği kaydedilen açıklamada, yargılama sürecinin başsavcılıkça titizlikle takip edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021'de yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir." denildi.
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ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerine yer verdi.
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İBRAHİM KALIN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili "Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Elmalı Davası" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Hukukta yazılı kurallar kadar maşeri vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede, çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."
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NUMAN KURTULMUŞ'TAN TOPLUMSAL VİCDAN VURGUSU
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili toplumsal vicdanın sesinin dinlenmesi gerektiğini bildirdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Elmalı Davası'yla ilgili toplumsal vicdanın sesi dinlenmelidir. Çocuk istismarı konusunda yargı makamları, gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin yerini bulmasındaki aciliyet konusunda en yüksek hassasiyeti ortaya koymalıdır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davayı yakından takip ettiklerini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:
"Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, hem yargılama sürecine müdahil olmuştur hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."
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ALİ ERBAŞ'TAN TEPKİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.