Elma kabuğunu kullanmanın 4 farklı yolu

Reçel yapabilirsiniz Elma kabuğu en az meyvesi kadar antioksidan barındırır. Elmadaki C vitamininin yarısı kabuğundadır. Bu vitamini çöpe atmak yerine neden değerlendirmeyesiniz ki? Elma kabuklarını değerlendirmenin en güzel yolu reçel yapmaktır. Reçel yapmak için elmanın tamamına ihtiyacınız yok. Sadece kabukları da işinize yarayacaktır. Enfes bir reçel için tarçın ve karanfil eklemeyi de unutmayın.