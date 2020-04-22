Elma kabuğunu kullanmanın 4 farklı yolu

Elmayı tüketirken kabuklarını soyup çöpe mi atıyorsunuz? Mis kokulu, leziz ve çok faydalı elma kabuklarını kullanarak yapabileceğiniz şeyler var.
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1
İşte elma kabuklarını kullanmanın 4 harika yolu…
2
Reçel yapabilirsiniz
Elma kabuğu en az meyvesi kadar antioksidan barındırır. Elmadaki C vitamininin yarısı kabuğundadır. Bu vitamini çöpe atmak yerine neden değerlendirmeyesiniz ki? Elma kabuklarını değerlendirmenin en güzel yolu reçel yapmaktır. Reçel yapmak için elmanın tamamına ihtiyacınız yok. Sadece kabukları da işinize yarayacaktır. Enfes bir reçel için tarçın ve karanfil eklemeyi de unutmayın.
3
Elma cipsi ile tanıştınız mı?
Elma cipsi en sağlıklı atıştırmalıklardan biri. Normalde elmaların ince ince dilimlenmesi ile hazırlanan bu cipsi, elma kabuklarından da yapabilirsiniz. Elma kabuklarının üzerine tarçın ve damak zevkinize göre biraz bal gezdirin. 120 derece fırında fanlı programda 1 saat pişirin.
4
Hem leziz hem rahatlatıcı: Elma çayı
Elma kabuklarını bir cezve ya da tencereye alın, üzerine su ve kabuk tarçın ekleyin, kaynatın. Demlendikten sonra süzün ve arzunuza göre bir tatlı kaşığı bal ilave edin. Afiyet olsun!
5
Elma kabuklarından sirke
Elmayı kabuklarını soyarak tüketiyorsanız, bu sağlık dolu kabukları çöpe atmak yerine sirke yapımında kullanabilirsiniz. Elma kabuklarını bir kavanoza koyun, kavanoz dolana kadar içme suyu ekleyin, tuz ve toz şeker ilave edip ağzını kapatın. Şeker ve tuz eriyene kadar ara ara çalkalayın. Ardından ışık almayan bir yerde 10 gün bekletin. Elma sirkeniz hazır.