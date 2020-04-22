MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriElma kabuğunu kullanmanın 4 farklı yolu
GeriEvdehayat Elma kabuğunu kullanmanın 4 farklı yolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Evdehayat
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 15:23,

Elma kabuğunu kullanmanın 4 farklı yolu

Elmayı tüketirken kabuklarını soyup çöpe mi atıyorsunuz? Mis kokulu, leziz ve çok faydalı elma kabuklarını kullanarak yapabileceğiniz şeyler var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İşte elma kabuklarını kullanmanın 4 harika yolu…

2Reçel yapabilirsiniz

Reçel yapabilirsiniz

Elma kabuğu en az meyvesi kadar antioksidan barındırır. Elmadaki C vitamininin yarısı kabuğundadır. Bu vitamini çöpe atmak yerine neden değerlendirmeyesiniz ki? Elma kabuklarını değerlendirmenin en güzel yolu reçel yapmaktır. Reçel yapmak için elmanın tamamına ihtiyacınız yok. Sadece kabukları da işinize yarayacaktır. Enfes bir reçel için tarçın ve karanfil eklemeyi de unutmayın.

3Elma cipsi ile tanıştınız mı

Elma cipsi ile tanıştınız mı?

Elma cipsi en sağlıklı atıştırmalıklardan biri. Normalde elmaların ince ince dilimlenmesi ile hazırlanan bu cipsi, elma kabuklarından da yapabilirsiniz. Elma kabuklarının üzerine tarçın ve damak zevkinize göre biraz bal gezdirin. 120 derece fırında fanlı programda 1 saat pişirin.

4Hem leziz hem rahatlatıcı: Elma çayı

Hem leziz hem rahatlatıcı: Elma çayı

Elma kabuklarını bir cezve ya da tencereye alın, üzerine su ve kabuk tarçın ekleyin, kaynatın. Demlendikten sonra süzün ve arzunuza göre bir tatlı kaşığı bal ilave edin. Afiyet olsun!

5Elma kabuklarından sirke

Elma kabuklarından sirke

Elmayı kabuklarını soyarak tüketiyorsanız, bu sağlık dolu kabukları çöpe atmak yerine sirke yapımında kullanabilirsiniz. Elma kabuklarını bir kavanoza koyun, kavanoz dolana kadar içme suyu ekleyin, tuz ve toz şeker ilave edip ağzını kapatın. Şeker ve tuz eriyene kadar ara ara çalkalayın. Ardından ışık almayan bir yerde 10 gün bekletin. Elma sirkeniz hazır.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi